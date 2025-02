Ilrestodelcarlino.it - Il piano dell’assessore Plumari: "Eventi di qualità, nuovo arredo e aree pedonali non aumentate"

Lorenzoha ereditato da Francesca Lucchi, eletta consigliera regionale, l’assessorato allo sviluppo economico. Conserva l’incarico di segretario comunale del Pd. Assessore, quali sono le linee fondanti e gli obiettivi che si prefigge l’assessorato? "Sicuramente il nostro primo obiettivo è il rilancio del centro storico, con una programmazione annuale e condivisa di iniziative ed, evitando il più possibile di procedere in modo estemporaneo. Per intenderci: siamo già al lavoro per programmare il prossimo Natale. C’è poi il tema dei quartieri, perché il centro è collegato alla città e ne è parte integrante. In autunno i consigli di quartiere verranno rinnovati e stiamo lavorando per trovare nuove forme di partecipazione e coinvolgimento". Come vengono coinvolte dall’assessorato le imprese e associazioni di categoria nelle attività e nelle scelte per affrontare le criticità del centro storico? "Con le associazioni di categoria ho avviato un rapporto costante, quasi quotidiano, e a ciascuna di esse ho chiesto di essere accompagnato a visitare un’impresa al mese per tutti i prossimi anni.