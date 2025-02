Lanazione.it - Il Parco Nazionale del Casentino su Rai 5

Arezzo, 1 febbraio 2025 – Conosciuto comedel, si chiama per esteso «delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna» ed è unistituito nel 1993. Un luogo raccontato da Lucrezia Lo Bianco nel documentario «Rosso», in onda domani 2 febbraio alle 22.00 su Rai 5. Ilcopre un'area di circa 36.000 ettari, equamente divisa fra Emilia-Romagna e Toscana, con territori delle province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Si estende lungo la dorsale appenninica tosco-romagnola, scendendo ripidamente lungo le vallate parallele del versante romagnolo è in maniera più graduale nel versante toscano, che si presenta con pendii più dolci, fino all'ampio fondovalle formato dall'Arno. Una posizione strategica, che lo ha reso un territorio complesso daraggiungere e insieme lo ha preservato, sia dal punto di vista naturalistico che da quello del paesaggio urbano, degli usi e dei costumi.