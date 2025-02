Ilnapolista.it - Il nuovo Lukaku ha perso nove chili (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha)Scrive ladello Sport con Antonio Giordano:Non si può chiedere ad un gigante di un metro e novantuno di ridursi improvvisamente in una «silhouette»; e non si può però negare che l’ultimosia un centravanti muscolare ma reso tonico dalla «cura» d’un dietologo. Antonio Conte, che con la bilancia ci scherza (ritoccandola verso l’alto, raccontano conoscenti ed amici): il confine tra la verità e le leggende metropolitane è spesso sottile, ma – sussurrano le voci di dentro – il Big Rom che corre ad abbracciare il suo su mentore dopo essersi liberato di Madame s’è appena lasciato alle spalle, li ha asciugati attraverso un piano di rientro sostenuto a suon di gol.Laricorda cheHa dato il meglio di sé contro le grandi, smentendo quel che dicevano i tifosotti su di lui:Sarà un caso, e non lo è, ma contro le grandis’è sempre calato nei panni di Big Rom: ha segnato a quattro delle prime sette in classifica, ha provveduto a sbarazzarsi della Roma, ha indirizzato il blitz di Firenze con un assist (per Neres), poi ci ha messo l’autografo dal dischetto, ha aggiunto un altro assist con il Verona e contro Atalanta e Juventus ha provveduto da sé, capocciata decisiva per il 2-3 a Bergamo e freddezza rassicurante dal dischetto contro la Vecchia Signora.