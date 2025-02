Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo corso dell’Atim. La giunta Acquaroli sceglie Marina Santucci

Atim, atto terzo. Ieri, laregionale delle Marche ha conferito l’incarico di direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione alla maceratese, dirigente di ruolo dellaregionale del settore "Audit e controlli di secondo livello". L’incarico – fa sapere la Regione – ha una durata complessiva di tre anni e decorre a partire dal 17 febbraio, per consentire l’avvicendamento dei ruoli con l’attuale direttore ad interim di Atim, Stefania Bussoletti, a capo del dipartimento regionale "Sviluppo economico". La reggenza di Stefania Bussoletti durerà così circa sei mesi e mezzo, dal primo agosto dell’anno s, quando il primo direttore, Marco Bruschini, ha lasciato la guida dell’agenzia regionale per un incarico al ministero dell’agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida.