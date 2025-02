Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra oggi e il domani…Comuzzo, la sfida alla Roma

Leggi su Terzotemponapoli.com

Iltra l’e il domani: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Aurelio De Laurentiis può ritrovarsi la prossima estate con un discreto tesoretto da investire sul mercato. Se è vero che il club ha deciso di non investire tutti i soldi di Kvaratskhelia, si attendono sviluppi su Comuzzo in tal senso, il club azzurro tra qualche mese potrebbe ritrovarsi in tasca i soldi della cessione scontata di Victor Osimhen nonché i proventi derivantipartecipazioneChampions League 2025/26. Una potenza non di poco conto da sfruttare sul prossimo mercato per rendere ilancora più competitivo”.Comuzzo e il corteggiamento del: per Conte.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Conte apprezza molto Comuzzo, considera un’eventuale coppia con Buongiorno molto valida, in prospettiva da Nazionale ed è consapevole che, se ilnon riuscirà a realizzare l’operazione nella sessione in corso, potrebbe non riuscirci in estate a causa della concorrenza.