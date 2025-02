Napolipiu.com - Il Napoli molla Garnacho: troppo alte le richieste di United e giocatore

Leggi su Napolipiu.com

Illedi">A tre giorni dalla chiusura del mercato, il club azzurro interrompe la trattativa per l’argentino. Leeconomiche rendono impossibile l’operazione.Ilabbandona definitivamente la pista Alejandro. La trattativa con il Manchester, che sembrava poter entrare nel vivo in questi ultimi giorni di mercato, si è arenata di fronte alleeconomiche delle parti coinvolte.Come riporta il Corriere dello Sport: “Manna ha provato a tenere aperti fino alla fine i contatti con loper Alejandro, il primo nome di Conte dopo l’addio di Kvara: 55 milioni l’ultima valutazione del club inglese e 10 milioni lordi l’ultima richiesta del suo entourage, no way. Niente da fare”.L’incasso dalla cessione di Kvaratskhelia ha paradossalmente complicato le trattative degli azzurri: “I 70 milioni incassati dal Psg per la cessione di Khvicha hanno prodotto un effetto cappio: tutta Europa sa che ilha un tesoro e i prezzi, già lievitati enormemente in questa sessione di mercato, sono cresciuti ancor di più”.