Terzotemponapoli.com - Il Napoli e il mercato: il punto sugli ultimi giorni

Leggi su Terzotemponapoli.com

.Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttoweb.com. Grande attesa quest’oggi per la conferenza stampa di Antonio Conte. Da un lato la sfida sul campo della Roma, pesantissima verso la strada che porterà allo scontro diretto con l’Inter e complicata per la crescita esponenziale della squadra di Ranieri. Dall’altro ilche si avvia alla fase conclusiva e ad oggi non può aver soddisfatto il tecnico del. In questo senso già rivedere (o meno) la serenità avuta da Conte nell’ultimo periodo rappresenterebbe più di un indizio sulle due trattative del momento che sembrano tutt’altro che certe della loro definizione., ora il primo obiettivo è rafforzare la difesaUna volta sfumati i prospetti che potevano coniugare le esigenze del presente e del futuro, ovvero Adeyemi e Garnacho, ilha deciso – almeno nelle idee – di dirottare l’investimento importante su un difensore di prospettiva per far partire Rafa Marin (ancora oggi atteso dal Villarreal in prestito oneroso.