Terzotemponapoli.com - Il Napoli andrà al Maxim…in? E le sirene sabaude per Osimhen

Leggi su Terzotemponapoli.com

, un altro Allan?.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Ile Allan Saint-Maximin hanno l’accordo e lui scalpita sin da ieri per partire, ma la conclusione dell’affare è legata a una serie di passaggi burocratici che non dipendono dal club azzurro: a cedere il giocatore a titolo temporaneo deve essere il proprietario del cartellino, e dunque l’Al-Ahli, ma il mercato arabo ha chiuso i battenti alle 22 italiane di ieri, le 24 locali, e poiché il rientro da un prestito è equiparato a un’operazione in entrata, con il Fenerbahçe è andata in scena una folle corsa contro il tempo per risolvere l’accordo”. Una deroga per il“In ogni caso, l’Al-Ahli ha garantito al club partenopeo la possibilità di ottenere una deroga, in virtù di precedenti che hanno fatto giurisprudenza: oggi sarà la giornata della chiarezza.