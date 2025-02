Lanazione.it - Il murales degli studenti: inaugurazione in via De Barberi per il progetto Una Scuola Nostra

Grosseto, 1 febbraio 2025 - Martedì 4 febbraio alle 10, in via De, alla sede Cat, ex Geometri, del Polo Manetti-Porciatti, ci sarà l'delrealizzato dagli. Saranno presenti il dirigente scolastico, prof. Angelo Salvatore Costarella, lo street artist Marco Milaneschi, il videomaker Carlo Settembrini e il coordinatore dell’associazione l’Altra Città, Andrea Caldelli. Sono stati 17 i ragazzi e le ragazze impegnati nei mesi scorsi nel laboratorio pomeridiano di Street Art per progettare e realizzare un murale esterno che accogliesse chi arriva alla porta principale della sede ex Geometri. Rappresenta le tre anime del Cat: le costruzioni, l’ambiente, il territorio. Una esperienza che ha dato agliconsapevolezza delle loro capacità e competenze per lavorare in gruppo, proponendo idee e soluzioni per realizzarle insieme.