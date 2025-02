Scuolalink.it - Il MUR sostiene la ricerca in Italia con un investimento di 338 milioni di euro

Il Ministero dell’Università e della(MUR) ha recentemente annunciato l’assegnazione di 338diper il Fondono per la Scienza 2 (FIS 2), destinati a progetti didi base in. Questa iniziativa, che segue il modello dell’pean Research Council (ERC), si focalizza su ambiti strategici come le scienze fisiche, le scienze della vita e le scienze sociali, con l’obiettivo di rafforzare il panorama scientifico del paese. Il MUR investe in programmi strategici Il FIS 2 ha ricevuto 2.289 proposte da 136 istituzioni accademichene, riflettendo l’entusiasmo e l’impegno della comunità scientifica. Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della, ha ribadito l’importanza di investire nella, sottolineando che “non c’è futuro se non c’è” e indicando come questi fondi siano essenziali per il consolidamento delle universitàne come centri d’eccellenza a livello globale.