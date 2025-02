Lanazione.it - Il Montebianco sfida il Pontedera

Leggi su Lanazione.it

Ancora un derby per ilPrato Calcio a 5, il secondo consecutivo dopo quello giocato sabato scorso al Pala Kobilica con l’Atlante Grosseto e finito con una netta sconfitta (3-11). I biancazzurri allenati da Luca Pullerà oggi se la dovranno vedere con il neopromosso Futsalche si trova all’ultimo posto della classifica del girone B di serie A2 in compagnia dell’Audax Senigallia. Ilè confortato dal risultato del match d’andata nel quale si impose per 6-1. Il match sarà disputato al Pala Ponticelli di Santa Maria a Monte alle ore 15. Queste le altre partite in programma nella 14ma giornata: Kappabi Potenza Picena -Futsal Russi, Atlante Grosseto - Buldog Lucrezia, New Real Rieti - Audax Senigallia, Imolese-Grifoni. Riposa il Real Fabrica. La classifica aggiornata: Real Fabrica 34 punti; Futsal Russi 24; Buldog Lucrezia 22; Atlante Grosseto ePrato Calcio a 5 21; Imolese 17; Grifoni 15; New Real Rieti 13; Kappabi Potenza Picena 10; Futsale Audax Senigallia 7.