Il Milan è nella foresta, può solo affidarsi a Conceiçao (che sarà rude ma almeno ha vinto)

Ilsi è infilato in un cosiddetto “path-dependence”, ha fatto delle scelte e ora deve portarle avanti, buone o brutte che siano. Ma andiamo con ordine.Quello che sta accadendo al, stando alla cronaca più stretta per non scadere nelle bugie denunciate dall’allenatore, forse non ha paragonistoria del club. A meno di una settimana dalla fine del mercato vanno via Morata (al Galatasaray) e Calabria (al Bologna a titolo definitivo). Non va via Emerson Royal per via dell’infortunio. In ingresso al momento ilKyle Walker. Alle porte, però, ci sono l’attaccante del Feyenoord Giménez e il portoghese Joao Felix. Due colpi di tutto rispetto (anche Walker lo è).Leggi anche: La dirigenza delsta sconfessando quasi tutto il mercato estivo (Libero)Tutto questo accade dopo l’arrivo dila cui fiducia è schizzata alla stelle dopo la vittoria in Supercoppa italiana, battendo in successione Juventus e Inter.