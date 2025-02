Messinatoday.it - Il Messina piega il Latina, decisivi i gol in rimonta di Luciani e Garofalo

Leggi su Messinatoday.it

Preziosa vittoria indel, che ha battuto per 2 a 1 ilallo stadio "Franco Scoglio", compiendo un balzo importante per morale e classifica. Inizio subito vivace. Crimi fallisce una ghiotta occasione, facendosi anticipare sul più bello. Sull'altro fronte, ospiti in vantaggio.