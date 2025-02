Sport.quotidiano.net - Il Mantova cade a Modena. Si arrende al 3-1 e ora deve guardarsi le spalle

Leggi su Sport.quotidiano.net

– Ancora una battuta a vuoto in trasferta per il, che si3-1 in casa del. Dopo il botta e risposta tra Caso e Mancuso nella prima mezz’ora, i gialloblù si dimostrano più efficaci e si riportano rapidamente in vantaggio. La squadra di Possanzini per il resto della gara mantiene maggiormente il possesso della palla e crea qualche buona occasione (compreso un palo con Giordano nella ripresa), ma non riesce a concretizzare la sua pressione. Nel finale il tecnico biancorosso gioca il tutto per tutto spingendo in avanti i suoi, ma proprio mentre gli ospiti sembrano sul punto di cogliere il premio per gli sforzi profusi, i padroni di casa mettono al sicuro la preziosa vittoria con il neo-entrato Beyuku che, grazie a una deviazione fortuita di un difensore avversario, trafigge Festa per il definitivo 3-1 che costringe alla resa i virgiliani, che ora godono di tre soli punti di vantaggio sulla zona play out e nel prossimo turno, sabato 8 febbraio, sono chiamati ad ospitare al “Martelli” il Sassuolo capolista per una gara tutta in salita che, a questo punto, acquista un significato del tutto particolare per la compagine di Possanzini, ex di turno.