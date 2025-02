Panorama.it - Il lato pericoloso dei videogame

Tra una sparatoria online e una coccola al proprio cane virtuale ci si può imbattere nella medesima trappola. È una fregatura messa in atto da numerose aziende di videogiochi che, come denunciato recentemente dal Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Beuc), adotterebbero pratiche commerciali sleali che influenzano milioni di consumatori europei. In che modo? Non facendo «percepire» ai consumatori l’ammontare dei soldi spesi durante ila cui giocano, in quanto dentro di esso si utilizzano valute virtuali.Ne sa qualcosa Edoardo M., 16 anni, che ci racconta come «senza che me ne accorgessi ho svuotato la carta di mia madre. Praticamente ero così preso dal cercare di avanzare nel gioco che ho speso circa settecento euro in tre ore. Quando ho compreso quello che avevo fatto, era troppo tardi».