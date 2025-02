Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Beko. Incontro il 10 febbraio:: "La riduzione dei costi resta uno spauracchio"

Vietato perdere tempo. All’indomani del tavolo che si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vicenda, è stato già convocato il prossimo, sempre a Roma. Si svolgerà il 10e, seppur in forma ristretta, rappresenterà il primo grando passo nella trattativa che dovrebbe portare, si spera, al nuovo piano industrialemultinazionale. Un piano che non prevederebbe la chiusura dello stabilimento di Comunanza. Per gli operai del sito Piceno, gli oltre 300 che hanno visto minacciato il proprio posto di lavoro con la paventata chiusura a fine 2025, è però presto per cantare vittoria. "Sicuramente l’di giovedì è stato importante perché l’azienda ha dato la propria disponibilità a rivedere i propri programmi, inizialmente molto rigidi – spiega Gianni Lanciotti, storico dipendente del sito comunanzese –.