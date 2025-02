Il futuro dei reflui zootecnici, incontro a Battipaglia

Leggi su Ildenaro.it

È in programma lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 15, presso la sede di Confagricoltura a(in via Brodolini, 6) il convegno dal titolo “Ildei: normativa vigente e opzioni sostenibili”, organizzato da Confagricoltura Campania allo scopo di affrontare la tematica della gestione sostenibile dei. Sarà anche l’occasione per presentare SporFAss, lo sportello regionale di informazione, formazione e assistenza agli allevatori e ai tecnici operanti nel settore zootecnico per la riduzione degli impatti ambientali. Interverranno Flora Della Valle, Regione Campania; Stefania Pindozzi e Salvatore Faugno, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Luigi Frunzo, consulente scientifico di Rienergy E.S.co. S.r.l.; Michele Valentino Chiara, Regione Campania.