Il futuro dei Bancomat

Jensen Huang, il numero uno di Nvidia, l’azienda che ha conquistato i mercati con le sue altisonanti promesse legate all’intelligenza artificiale, è stato l’ospite d’onore del Ces, la grande fiera dell’innovazione di Las Vegas. Sul palco, vestito con una giacca luccicante come una rockstar, ha raccontato un domani vicino in cui interagiremo con gli «Ai agent», software e oggetti in grado di dialogare con noi in modo fluido e senza troppi equivoci, capaci di prendere decisioni e svolgere compiti specifici. In attesa di vincere lo scetticismo e sperimentare la loro efficacia (di assistenti virtuali che non assistono, anzi fraintendono, abbiamo fatto tutti esperienza), i dubbi riguardano la vulnerabilità di queste interazioni di fronte ad attacchi esterni: «Un problema, quello della mancata sicurezza, che sparisce o almeno si assottiglia all’interno di un Atm, comunemente chiamato