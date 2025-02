Sport.quotidiano.net - Il Femminile. Al ’Ricci’ arrivano le rossonere. È una sfida che vale doppio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Saranno anche seste e settime in classifica, Sassuolo e Milan, ma sono le due squadre della massima serie che da inizio anno hanno fatto più punti. Detto che il Sassuolo, battendo l’altra milanese in settimana, ovvero le nerazzurre dell’ex Piovani, si è preso anche la prima semifiale di Coppa Italia della sua storia, resta da aggiungere come la partita che va in scena oggi alle 18 al Ricci – giusto in tempo, per i supporters neroverdi, di rientrare dal Mapei Stadium e ‘fiondarsi’ in piazza Risorgimento – valga. Siamo alla penultima giornata della regoular season, infatti, a dividere le 2 squadre ci sono 6 punti. Farne 3, evidentemente, garantirebbe al Sassuolo un passo avanti importantissimo. "Abbiamo attraversato momenti difficili, ma adesso ci stiamo togliendo delle soddisfazioni importanti, grazie a prestazioni fatte di cuore e determinazione, e – ha detto l’allenatore del Sassuolo Gina Loris Rossi alla vigilia – siamo pronti: mi auguro i supplementari giocati in Coppa non ci tolgano qualcosa, ma la squadra sta bene e giocare in casa sono certo potrà darci una spinta in più".