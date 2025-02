Lanazione.it - Il febbraio del Festival femminista. Tante iniziative per diritti e libertà

con ilorganizzato per il terzo anno dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot e il patrocinio di Provincia e Comune, in collaborazione conassociazioni e le istituzioni culturali della città. Si parte stasera alle 21 con il ricreativo: alle 21 il karaokeal circolo di Maliseti. Ma ecco il programma nei dettagli. In questa edizione dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, ilavrà il Pecci come centro nevralgico con tre talk curati da Ipazia: il primo, sabato 8alle 16, con il titolo Universo Queer vedrà sul palco Vladimir Luxuria e Diego Passoni (celebre voce di Radio Deejay), insieme a Francesca Anelli (attivista), Cristiano Fico (Famiglie Arcobaleno Toscana) e Fiora Branconi (per Agedo Firenze). Sarà poi la volta di Bruciamo tutto!, il 15alle 16, sul tema sempre tristemente attuale dei femminicidi.