Panorama.it - Il disagio delle nuove generazioni (e i farmaci per curarlo)

In Italia, circa un minore su cinque soffre di un disturbo mentale: parliamo di quasi due milioni di ragazzi che si trovano, già in tenera età, a fare i conti con depressione, autolesionismo e spesso comportamenti «anticonservativi». I dati, della Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, non fanno che confermare ciò di cui tutti noi - all’internonostre famiglie, nel gruppo degli amici o dei colleghi - avevamo già compreso: le giovanissime, quelle cresciute con il tormento del Covid e dei lockdown, soffrono ben piùprecedenti. Tanto da aver reso i disturbi psichiatrici i più frequenti dell’età evolutiva, molto più dei tumori omalattie infettive. Non a caso gli accessi nei Pronto soccorso per questi problemi sono aumentati, in alcune regioni, anche del 500 per cento rispetto a solo dieci anni fa.