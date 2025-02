Ilrestodelcarlino.it - Il Ddl Montagna non basta: "Incentivi solo ai giovani"

"Le imprese artigiane hanno un ruolo decisivo nell’economia dellae chiedono maggiore attenzione verso uno sviluppo polisettoriale di questi territori". Lo rimarca Confartigianato Valle Savio, col presidente Claudio Alessandrini, che esprime apprezzamento per il disegno di legge (Ddl), ma che poi rileva: "Finalmente si riconoscono le peculiarità dei territori montani. Una impresa di, che si trova in un territorio meno collegato, meno cablato e con minori servizi, non ha infatti la stessa possibilità di stare sul mercato di un’impresa che si trova in un grande o medio centro". "Il Ddl si focalizzasulle attività agricole – rileva, altresì, Confartigianato –, mentre per favorire lo sviluppo delle aree montane occorre intervenire con un approccio che ne valorizzi tutti gli attori.