Metropolitanmagazine.it - Il corsetto sta tornando: le passerelle lo rivogliono, ma noi?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel 2025 la moda sembra avere un’anima nostalgica, guardando al passato per reinventare il presente. Tra le tendenze che hanno dominato ledell’alta moda e lo street style della settimana della couture, una in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: il. Questo capo, tanto affascinante quanto controverso, sta vivendo una nuova epoca d’oro, tra celebrazioni del corpo femminile e dibattiti sul suo significato storico.Il ritorno del: tra moda, empowerment e polemicheDa Schiaparelli a Giorgio Armani Privé, ilè stato il protagonista delle ultime sfilate di haute couture. Kendall Jenner ha sfoggiato un abito scultoreo in colonna, mentre altre maison hanno proposto silhouette sinuose e glitterate che esaltano il punto vita. Anche fuori dalle, influencer e clienti d’elite hanno sfoggiato corsetti strutturati in occasione della sfilata Dior Haute Couture, dimostrando che questo capo non è solo una reliquia del passato, ma un elemento di stile sempre attuale.