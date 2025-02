Panorama.it - Il coraggio di certa Chiesa che «denuncia» i preti pedofili

La Diocesi di Bolzano-Bressanone ha fatto di tutto per cercare i nomi e i casi di chi ha approfittato dell’abito talare per molestare. Iniziativa lodevole, ma isolata dal silenzio di questo Vaticano.Sugli abusi sessuali da parte dei sacerdoti e sulla questione dei gay all’interno dellaregna un grande caos. Secondo un rapporto di quella dell’Alto Adige, più precisamente nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, è stata commissionata una ricerca dal titolo Ildi guardare, voluta dal vescovo Ivo Muser, che analizza la condotta dei sacerdoti a partire dall’anno 1964 fino al 2023. Sono stati acti 67 casi di abusi dinei confronti di fedeli; l’età media dei sacerdoti è risultata, al momento dei crimini, tra i 28 e i 35 anni, mentre le vittime tra gli 8 e i 14 anni con una prevalenza delle bambine di poco più del 50 per cento.