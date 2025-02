Ilgiorno.it - Il conducente aveva assunto droga? L’ipotesi sull’incidente in cui è morta Jennifer Alcani e le indagini sul ragazzo alla guida

LECCO – Massimo F. non è più a piede libero. Il 22enne cheva la Bmw serie 1 finita su un muretto in cemento sulla quale viaggiava Jenny, la ragazzina di 13 anni di Leccodopo sei giorni di coma irreversibile, ora è ai domiciliari. A disporre l’arresto, a quattro settimane dall’incidente e tre dmorte della ragazzina, è stato il giudice per lepreliminari Salvatore Catalano. Lo ha chiesto il procuratore capo Ezio Domenico Basso in persona. Il legale di fiducia di Massimo, l’avvocato Marco Possenti, sostiene che manchino i presupposti, perché gli stata sospesa la patente e non puòre, ma il gip, dopo aver studiato il caso per alcune ore, ha deciso diversamente. Massimo è accusato di omicidio stradale. Correva a 150 chilometri all’ora. Michele, l’altro amico di 19 anni a bordo, sostiene inoltre che fossero entrambi ubriachi: “Abbiamo bevuto tanto”.