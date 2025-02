Forlitoday.it - Il clima uccide il turismo da sci in Romagna: eppure si continuano a investire milioni di euro per nuovi impianti

I romagnoli la chiamavano “la piccola palestra di sci”; il luogo vicino a casa in cui praticare le prime discese sulla neve, per imparare ad avventurarsi alle quote più elevate. Ma ora che la neve qui non cade più, la Campigna è costretta a ripensare il modello turistico che ha fatto la sua.