Il cimitero si trasforma in un museo. App e QrCode faranno da guida turistica

Ilsiina cielo aperto, grazie a un progetto dell’Università dell’Insubria di Como e Varese, sostenuto da Fondazione Cariplo con un contributo di 170mila euro nell’ambito del bando “Luoghi da rigenerare 2024“. Il vecchio camposanto della località famosa per i suoi scalpellini, utilizzato per circa un secolo e chiuso nel 1910, si è conservato quasi integralmente, mantenendo il suo fascino ottocentesco. Il progetto “Vivi – Vivere ildi Viggiù“ prevede anche scavi archeologici e indagini bioarcheologiche sui resti umani, per raccontare la storia delle persone sepolte, tra cui alcuni dei numerosi artisti locali che hanno contribuito alla diffusione del nome del loro piccolo paese. Ad accompagnare i visitatori sarà la app Vivi, con percorsi che combinano punti di interesse segnalati da Qr code, collegati a contenuti virtuali con la storia del luogo, dei suoi abitanti e dei personaggi più celebri, oltre a enigmi e indovinelli basati sull’osservazione dei monumenti e delle lapidi.