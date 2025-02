Chietitoday.it - Il Chieti Calcio punta al ripescaggio in Serie C

Leggi su Chietitoday.it

"Noi vogliamo provarci!!!": così Gianni Di Labio, presidente del, sui suoi canali social fa capire l'intenzione del sodalizio neroverde di non escludere la via delinC.Il Consiglio Federale della FIGC ha infatti deliberato in merito ai criteri di.