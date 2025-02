Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo vuole rialzarsi: "A Termoli per prendere i tre punti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo spezzone finale di partita a Teramo e poi in campo per tutto il match invece domenica, in casa, contro il Chieti. Un debutto amaro però da subentrato e poi da titolare per Michael Munari tra i pali della porta del, anche se il giovane portiere dei biancoverdi non ha colpe per i due ko di fila dei fidardensi. Aperò, domani, cercherà di evitare il tris negativo. Determinato e concentrato a cambiare marcia, a parare anche l’impossibile sperando in un guizzo là davanti di qualche suo compagno. Quello che è mancato sei giorni fa contro i neroverdi di Amaolo, al Mancini. "In una partita condizionata da un episodio nel primo tempo - dice Munari, classe 2005, nativo di Mantova - . Quel tiro di Della Quercia intorno alla mezz’ora ha deciso il match, un bel tiro. Il pallone l’ho anche toccato e deviato sul palo, ma purtroppo è andato dentro.