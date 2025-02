Lettera43.it - Il caso di Salvatore Sinagra, 30enne italiano aggredito a calci e pugni a Lanzarote

Ilè statofuori da un locale di, in Spagna, e si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Las Palmas. I dettagli dell’accaduto non sono ancora chiari e anche suo padre Andrea, pescatore di Favignana volato alle Canarie per stare vicino al figlio, non ha idea di cosa possa essere successo. Il giovane si era trasferito sull’isola spagnola dove aveva fatto il pizzaiolo e gestito un bar caffetteria. Una sera dell’ultima settimana di gennaio si trovava in un bar con alcuni amici, giocando ao balilla, quando ha avuto un primo battibecco con alcuni clienti del locale. Dopo diversi minuti è uscito per fumare una sigaretta e lì sarebbe stato picchiato selvaggiamente cone forse anche una spranga.