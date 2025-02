Formiche.net - Il caso Almasri è una partita di calcio senza precedenti. La versione di Polillo

Ildi Osamacontinua a far discutere. Mai unadiha determinato simili conseguenze. Se il generale libico avesse rinunciato alla passione calcistica e rimasto in Germania, tutto questo non sarebbe successo. E invece non solo è accaduto, ma ilrischia di deflagrare in una serie di episodi secondari: destinati a rendere più rovente il clima e alimentare lo scontro di tutti contro tutti. Sullo sfondo, l’intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, che, a reti quasi unificate, annuncia di aver ricevuto l’avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato. Avviso che non riguardava solo la sua persona, ma si estendeva ai ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Un vero e proprio poker d’assi destinato ad azzoppare l’intero governo, almeno fin quando il Tribunali dei Ministri non metterà fine a questa incresciosa vicenda.