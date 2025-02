Lanazione.it - Il Carnevale in Regione. Foiano scalda i motori

È ilpiù antico d’Italia: la 486esima edizione diè alle porte. Si parte il 9 febbraio e per un intero mese animerà la città della Valdichiana grazie ai carri allegorici dei quattro cantieri Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri. Non mancherà la musica e i colori con le street band, insieme a sfilate di bande musicali e gruppi in maschera provenienti da tutta Italia. Le parate, un tripudio di colori, suoni e folklore, regaleranno al pubblico un momento di pura magia, coinvolgendo spettatori di tutte le età. La manifestazione ha avuto la sua vetrina promozionale nella sede regionale dove è stata presentata a palazzo del Pegaso alla presenza del presidente dell’assemblea legislativa Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il sindaco diJacopo Franci, l’assessore alla Cultura Riccardo Reali, il presidente dell’AssociazionediAndrea Capannelli.