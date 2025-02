Ilgiorno.it - Il capoluogo che cambia. Il Ferrhotel è in vendita. Era centro di accoglienza

Un pezzo di storia recente di Lecco in. È il, ex albergo dei ferrovieri, poi studentato, quindidiper migranti e ora sede di uffici degli impiegati di Trenord. A metterlo inal miglior offerente sono i dirigenti di Ferrovie servizi delle Ferrovie dello Stato. Il prezzo base richiesto è di 915mila euro. "Il compendio ex Ferrotel di Lecco è costituito da un fabbricato articolato su quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato della superficie complessiva di 2.709 metri quadrati, oltre che da un’area pertinenziale di 1.393 metri quadrati – spiegano dalle Ferrovie - Nel piano seminterrato sono presenti i seguenti locali: ufficio, magazzino, archivio, spogliatoio, servizi, tre vani scala senza ascensore. A al primo piano 2 alloggi, ufficio e 15 camere con wc nonché servizi comuni.