Perugiatoday.it - Il cantiere del Metrobus arriva a Fontivegge, modifiche alla viabilità e zone 30 all'ora per consentire i lavori

Leggi su Perugiatoday.it

a Perugia, in arrivo lecircolazione aperl'avanzamento dei. L'amministrazione comunale, intyanto, prosegue negli incontri con la cittadinanza per illustrare il progetto e spiegare perché non si poteva fermare.Perl’avanzamento.