Sport.quotidiano.net - Il cammino del Pisa fino alla trentunesima giornata

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1 febbraio 2025 - Dopo 24 giornate, ilsi conferma al comando della classifica di Serie B, forte di una stagionea questo momento straordinaria. La vittoria contro il Palermo nell'ultimo turno, con il punteggio di 2-1, ha permesso ai nerazzurri di allungare a 53 punti, mantenendo un punto di vantaggio sul Sassuolo, secondo in classifica. Il calendario. Si comincerà l’8 febbraio, quando i nerazzurri ospiteranno il Cittadella all’Arena Garibaldi. Sarà fondamentale partire col piede giusto per consolidare la leadership in classifica e dare continuitàrecente vittoria contro il Palermo. La settimana successiva, il 16 febbraio, ilsarà impegnato in trasferta contro il Cesena. Una sfida insidiosa, considerando il buon rendimento casalingo dei romagnoli. Successivamente, il 22 febbraio, i nerazzurri torneranno tra le mura amiche per affrontare la Juve Stabia, un avversario che potrebbe rivelarsi ostico, soprattutto per il suo gioco fisico e determinato.