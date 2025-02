Sport.quotidiano.net - Il Brescia fa visita alla Carrarese: Maran riparte con fiducia rinnovata

Leggi su Sport.quotidiano.net

In vista del suo ritorno sulla panchina delmisterchiede espressamente a tutti i suoi giocatori di dare qualcosa in più, a cominciare naturalmente ddelicata trasferta in casa della. Il momento è estremamente difficile per le Rondinelle, che rischiano di venire risucchiate in zona playout e hanno alle loro spalle solo cinque squadre, con la Sampdoria, a -3, più che decisa a risalire la china. Al di là delle problematiche con le quali deve fare i conti la sua squadra, il “nuovo-vecchio” tecnico biancazzurro ha voluto porre in evidenza le insidie legatematricola toscana: “Al di là degli ultimi risultati non brillantissimi, laoccupa il quinto posto nella classifica per il maggior numero di punti fatti in casa. Si tratta di una gara che dobbiamo affrontare con il giusto approccio, pur sapendo che non è decisiva”.