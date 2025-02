Il Brasiliano torna a piede libero. La ex dotata di dispositivo anti stalker

Leggi su Open.online

Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social e non solo come ilto in libertà. L’influencer era stato arrestato lo scorso 4 dicembre dopo la denuncia della ex compagna, con l’accusa di lesioni gravi. Finito a Regina Coeli per qualche giorno, gli sono stati concessi i domiciliari a casa dei genitori. La misura cautelare è scaduta ieri. A, deve comunque osservare il divieto di avvicinamento alla presunta vittima, la ex, che saràdi cellulare, ilviolenza che si attiva quando l’abuser è nelle vicinanze. «Quando l’avvocato mi ha chiamato e mi ha detto libertà ho urlato. Questa storia è per chi voleva vedermi marcire in galera. A loro dico: fratellì, ripassa domani, stavolta vi ha detto male», ha dichiarato Minocci su Instagram.