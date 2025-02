Tvplay.it - Il bomber ai saluti: lascia la Serie A per un’avventura all’estero

Leggi su Tvplay.it

Nei giorni conclusivi della sessione invernale di calciomercato ilpotrebbere laA e vivere la sua prima esperienza professionale. Le ultime.Non è davvero mai troppo tardi. Il calcio come la vita sorprende nei momenti più inaspettati, della carriera. Infatti, allo scadere del calciomercato invernale, il quale non è stato avaro di colpi di scena, l’attaccante potrebbere laA. L’accelerata delle ultime ore indirizza la faccenda in questa direzione, con ilche a 31 anni si appresterebbe a vivere la sua prima avventura lontano dall’Italia.IlailaA per(LaPresse) – tvplay Ha deciso di fare spesa nel massimo campionato italiano, il Benfica. Il club portoghese, impegnato anche in Champions League, ha bisogno di rinforzare la sua linea offensiva e ha pensato a un’esperta soluzione italiana, ovvero Andrea Belotti.