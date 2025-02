Inter-news.it - Il Bologna torna a vincere in casa, Como battuto e in 10

Ilritrova il successo in campionato superando ilper 2-0 in una partita che, dopo l’espulsione di Fadera al 38’, è diventata in discesa per la squadra di Vincenzo Italiano.IN– Iline lo fa aprendo le marcature con De Silvestri, al 25? ha portato in vantaggio i felsinei, sfruttando un’azione ben orchestrata dalla squadra e insaccando il pallone in rete con una conclusione precisa. Il, già in difficoltà di fronte a un avversario più strutturato tecnicamente, ha visto la propria situazione complicarsi ulteriormente al 38’, quando Fadera si è fatto espellere per doppia ammonizione.Fabbian ritrova il gol col, e sul mercato?FINE DEI GIOCHI – Nella ripresa, ilha continuato a controllare la partita senza affanni, trovando il raddoppio al 66’ con Giovanni Fabbian.