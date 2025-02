Il Bologna entra in zona Europa Como battuto 2-0

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Un ottimosupera ilper 2-0 edin. Sono le reti di De Silvestri nel primo tempo e di Fabbian nella ripresa a indirizzare la sfida in favore dei padroni di casa. Grazie a questa vittoria, ilsale così a quota 37 punti in classifica, raggiungendo la Juventus al quinto posto. Ilresta invece in sestultima posizione, con 22 punti all’attivo e con due lunghezze di vantaggio sullaretrocessione. Dopo nemmeno due minuti, Butez deve alzare sopra la traversa una punizione insidiosa di Lykogiannis. Il portiere francese si salva nuovamente al 14?, quando Lucumi cin pieno la traversa su un’incornata nata da un corner calciato ancora da Lykogiannis. I rossoblù giocano meglio e al 25? passano meritatamente in vantaggio. Il solito Lykogiannis pennella un cross al bacio dalla sinistra sul quale si avventa capitan De Silvestri, che di testa trafigge Butez per l’1-0.