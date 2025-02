Secoloditalia.it - Il Belgio svolta a destra, Bart De Wever diventa premier. Trionfa l’Europa dei conservatori

«Alea iacta est!». Così, con una citazione latina sui social,Deha annunciato la fumata bianca che lo porta are il nuovo primo ministro del. Un trionfo: per la prima volta, un nazionalista fiammingo guida il Paese, e per la terza volta un esponente deieuropei (Ecr) siede alla testa di un governo dell’Unione. Dopo Giorgia Meloni in Italia e Petr Fiala in Repubblica Ceca, ora tocca al leader della Nuova alleanza fiamminga(N-Va), l’uomo che ha trasformato lafiamminga in una macchina elettorale vincente.Otto mesi di trattative consegnano la vittoria allaLa nascita del nuovo esecutivo arriva dopo otto mesi di negoziati estenuanti, segnati da trattative al cardiopalma e ultimatum reali. Il re Filippo aveva messo il governo uscente con le spalle al muro: o un accordo entro fine gennaio o nuove elezioni.