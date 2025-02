Sport.quotidiano.net - Il Bbc riparte da Delmirani. Ecco il general manager

BASEBALL "Come batte il cuore al Bbc Grosseto non batte da nessuna altra parte!". E’ questo lo slogan che il Bbc userà per dare il via alla stagione. Con tante novità. La prima è quella che riguarda l’assetto societario: Guidoha assunto ufficialmente il ruolo didel Bbc, un incarico di rilievo e responsabilità. "Si tratta di un impegno importante e delicato – ha detto – perché per la città di Grosseto il Bbc è un fattore culturale radicato in più generazioni di grossetani". Questa nomina si inserisce in un momento di rinnovamentoe del baseball italiano, grazie anche al nuovo consiglio federale e alla presidenza di Marco Mazzieri. "Mazzieri è una figura di grande competenza e potrà riorganizzare la Federazione con un respiro internazionale, che permetterà a questo sport di riprendere slancio nei prossimi anni – ha aggiunto – Le mie attività principali del mio incarico saranno due: essere la voce del Bbc Grosseto verso l’esterno, a livello istituzionale e mediatico, e coordinare internamente tutte le attività della società per migliorare l’efficienza e l’organizzazione".