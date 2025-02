Lanazione.it - Il Basketball aiuta la Croce Verde. Domani in regalo al Palasport un’intera giornata di campionato

Prassi ormai felicemente consolidata che ilClub Lucca dedichi unadiallo stretto rapporto di collaborazione che negli anni si è consolidato con ladi Lucca. L’appuntamento in questo caso è peralle 18 ale l’occasione è quella offerta dall’ultimadella prima fase deldi B interregionale. Sul parquet si confronteranno ilClub Lucca e il BC Servizi Basket Arezzo. Un binomio perfetto tra lo spettacolo sportivo e l’occasione preziosa di sostenere lae i suoi numerosi volontari. In occasione di questo speciale Basket Day si entra alunicamente acquistando il biglietto di ingresso, non avranno validità abbonamenti o tessere. Questo perché l’intero ricavato dellasarà devoluto all’ente di assistenza per sostenere le molteplici attività a favore della cittadinanza.