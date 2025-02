Ilrestodelcarlino.it - Il Barbiere di Siviglia riparte da Trento

Torna in scena, stavolta al Teatro Sociale di- ancora domani alle 16 - "Ildi" di Gioacchino Rossini, prodotto dalla Fondazione I Teatri di Reggio e realizzato nei laboratori teatrali di Corte Tegge, su indicazioni dello scenografo Nicolas Bovey e del regista Fabio Cherstich. Proprio mentre il costumista Arthur Arbesser assieme alla sartoria del Valli era alla prese con i coloratissimi costumi, il virus del Covid irruppe nelle nostre vite. Il primo debutto avvenne in streaming, nell’aprile 2021, in un teatro deserto. La produzione venne poi ripresa nel marzo 2022 e il pubblico potè finalmente ammirare dal vero quel magico ingranaggio fatto da una scena vivace ma essenziale, caratterizzata da alcuni elementi, come le grandi forbici fatte a gamba di donna, oppure il cavallino a dondolo, o la vasca in cui si adagia don Bartolo, secondo riferimenti visivi in cui è forte l’eco di artisti come Erwin Wurm, Maurizio Cattelan e Carsten Holler.