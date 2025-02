Quifinanza.it - Il 2025 delle materie prime: opportunità o rifugio?

L’anno appena iniziato nasce all’insegna dell’incertezza sotto ogni profilo, per il cambio di passo innescato dalla nuova Amministrazione Trump: per gli effetti che politiche più protezioniste avranno sul commercio e sull’economia mondiale e per l’impatto inflazionistico di una politica economica in deficit. In questo quadro, di fronte ad un dollaro forte e ad un azionario USA che tira la volata sull’equity europeo, si intravedono alcuneper il mercato, che può rispondere a questa incertezza sia per la caratteristica di investimentosia come catalizzatore della crescita economica, specie in alcuni specifici settori. E’ quanto emerge da una analisi di Albert Chu, gestore di risorse naturali di Man Group, società di gestione e ricerca quotata alla Borsa di Londra.