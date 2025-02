Sport.quotidiano.net - Iker Bravo salva l'Udinese dalla rimonta-beffa: Venezia ko 3-2

Udine, 1° febbraio 2025 – L’, dopo ben 99 giorni, ritrova la via del successo tra le mura amiche del Bluenergy Stadium e lo fa battendo 3-2 il, al termine di un match dai due volti: dopo un primo tempo decisamente avaro di emozioni (un solo tiro in porta per parte), il match si è stappato al 47’ con la rete segnata di testa da Lucca,ad approfittare di un’incertezza di Joronen – subentrato all’infortunato Stankovic al 18’ – e ad insaccare di testa l’1-0 bianconero. Il portiere dei lagunari si è però reso protagonista in negativo anche al 52’ quando, ostacolato da Candé, ha respinto con i pugni il pallone sui piedi di Lovric ha così siglato al volo il raddoppio. Un doppio colpo che non è bastato però a mandare a tappeto un coraggioso, che ha avuto la forza e il merito di reagire a questo micidiale uno-due e di ribaltare nuovamente la gara con la bellissima rete su punizione di Nicolussi Caviglia al 64’ e con la spizzata sottoporta di Gytkjaer al 78', dato sul piede di partenza (su di lui c’è la Cremonese) al pari di Pohjanpalo, oggi non convocato e ad un passo dal Palermo.