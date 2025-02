Lapresse.it - Ikea, scaffale ‘Byakorre’ della collezione vintage via dal web prima di inizio vendita

Leggi su Lapresse.it

Loa giorno Byakorre di, parteNytillverkad che reinterpreta in chiave moderna alcuni dei suoi design più iconici selezionati dagli archivi, non risulta più disponibile sul sito italiano dell’azienda anche se dovrebbe essere inda oggi, ordinabile in negozio con consegna a domicilio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@italia)La sua pagina web risulta ancora indicizzata sui motori di ricerca, ma non produce nessun risultato sul sito dell’azienda. Sui social, alcuni utenti segnalano una presunta scarsa qualità costruttiva del prodotto, con commenti critici apparsi su Reddit. Su X, c’è chi riferisce che il modello sarebbe stato ritirato dal mercato e chi dice di essersi visto l’ordine cancellato con telefonate e mail.