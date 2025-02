Quifinanza.it - Idrogeno verde, l’Italia è indietro: formazione gratis per le aziende grazie all’Ue

Oggi sappiamo con una discreta certezza che la domanda die delle tecnologie correlate subirà un’impennata nei prossimi anni per diverse ragioni, tra cui la crisi energetica europea e globale e il piano RepowerEu dell’Unione europea, che stanno spingendo i mercati per la libera trasdell’energia in Europa.Per quanto si parli poco digreen rispetto ad altre fonti di energia rinnovabile, diventa sempre più essenziale per leformarsi sulle sue potenzialità. Per questo, Bruxelles ha messo in campo un progetto speciale chiamato H2Excellence per formare le imprese europee in materia di.Leconoscono poco il potenziale dell’All’interno del suo piano RepowerEu, l’Unione europea ha l’ambizione di ampliare nei prossimi anni i progetti sull’e investire 470 miliardi di euro entro il 2050.