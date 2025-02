Iago ci ha detto tutto… E il Grande Fratello li blocca subito tra le proteste del pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

era stato eliminato a inizio novembre dalma da pochi giorni, grazie all’inedito ripescaggio studiato dagli autori di questa edizione, è di nuovo in gioco. Non solo lui, anche Jessica, Helena e Eva sono tornate dentro la casa. Più altri due nuovi concorrenti, Mattia e Federico. E proprio Mattia nelle ultime si è appartato in piscina con Jessica e Pamela, raccontato alcuni episodi di omofobia di cui è stato vittima quando era un ragazzino, aggiungendo di aver fatto pensieri negativi.Mattia ha raccontato delle aggressioni fisiche che hada ragazzo e svelato anche che lui eGarcia hanno anche pensato di farla finita: “Homolte cose non belle, come quando mi prendevano a calci e mi urlavano ‘tu non devi stare qui’. Ovviamente questo mi toccava molto e non capivo che cosa di sbagliato ci fosse in me.