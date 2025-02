Liberoquotidiano.it - "I tre colpi in cui deve migliorare": Jannik Sinner, McEnroe ufficialmente nuovo coach?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ha vinto 7 Slam in singolo e 9 in doppio, unico tennista al mondo con oltre 70 titoli sia nel singolare (77) sia nel doppio maschile (79), recordman maschile nell'era Open per numero di titoli totali (singolare e doppio) vinti: 162. Sarà John, “The Genius”, ilallenatore di? Qualche giorno fa si era detto disponibile, anche se solo part-time, a prendere le redini di Darren Cahill, che a fine anno si godrà il meritato riposo. L'americano ha sempre ammirato il nostro campione e lo ha sempre difeso anche sulla vicenda doping. Ora, invece, arriva addirittura a trovare anche dei difetti, come se parlasse già da allenatore die lo si è visto durante gli Australian Open., infatti, è stato commentatore televisivo ed ha sottolineato: “Djokovic e Alcaraz con la loro classe e i loro risultati hanno spintoa crescere in fretta.